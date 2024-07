Concorso per funzionari all’Università L’Orientale di Napoli: requisiti e domanda

Le risorse così selezionate saranno inserite nel settore Amministrativo-gestionale: ecco tutte le informazioni necessarie

L’Università L’Orientale di Napoli ha indetto un concorso per funzionari con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le risorse così selezionate saranno inserite nel settore Amministrativo-gestionale e dovranno essere in possesso di competenze amministrative. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il 22 agosto 2024.

Il ruolo dei funzionari amministrativi

L’Università L’Orientale di Napoli, in Campania, ha dunque indetto un bando di concorso per l’assunzione di 5 funzionari amministrativi a tempo indeterminato. Le attività sono le seguenti:

collaborare ai procedimenti inerenti lo status e il reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

supportare le istruttorie inerenti la didattica e i servizi agli studenti;

supportare le attività inerenti la valutazione e l’accreditamento dei corsi di studio (AVA);

collaborare all’accreditamento dei corsi di dottorato;

supportare le strutture dell’Ateneo nella progettazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione di programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali con particolare riferimento alla ricerca europea;

collaborare alla gestione e alla rendicontazione dei programmi europei, in particolare Erasmus Plus;

collaborare ai procedimenti inerenti il personale contrattualizzato con particolare riferimento alla fase di reclutamento.

I requisiti

Possono partecipare al concorso per funzionari dell’Università L’Orientale di Napoli le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore agli anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985);

non aver riportato condanne penali che possano impedire l'instaurarsi del rapporto di impiego;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o licenziati, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Il numero di posti vacanti

All’interno del concorso operano le seguenti riserve di posti:

n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate;

n. 1 posto prioritariamente riservato agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale

I requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;

Laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999;

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004;

Diploma di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (laurea “vecchio ordinamento”).

Infine, non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

La selezione

Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute sia superiore a 100, l’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva. La selezione sarà articolata nello svolgimento di 2 prove d’esame: una prova scritta e una prova orale.

Entrambe le prove saranno finalizzate a verificare le conoscenze e le competenze indicate nel bando nonché a verificare l’attitudine e la maturità professionali dei candidati in relazione ai posti a concorso. Le prove verteranno in particolare sui seguenti argomenti:

normativa nazionale sui processi di istituzione, attivazione e valutazione dei corsi di studio e dei corsi di dottorato;

organizzazione universitaria, didattica, carriere e servizi agli studenti, mobilità nazionale e internazionale;

progettazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione di programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali con riferimento ai principi e agli strumenti della contabilità generale con particolare riguardo ai programmi e ai progetti di ricerca nazionali e internazionali;

normativa inerente il procedimento amministrativo, anticorruzione e privacy;

istituti giuridici connessi alla gestione del rapporto di lavoro del personale pubblico e privatizzato nonché dello status del personale universitario.

La prova orale inoltre sarà finalizzata ad accertare anche:

conoscenze e competenze nell’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software applicativi della Suite Ms Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei sistemi operativi Windows;

conoscenza della lingua straniera (scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo).

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso per funzionari dell’Università L’Orientale di Napoli deve essere presentata entro il 22 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita piattaforma disponibile collegandosi al link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID o credenziali istituzionali. Per partecipare alla selezione è necessario versare una tassa concorsuale di 15 euro.

