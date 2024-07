Concorso INL 2024, arriva il bando 750 posti all’Ispettorato del Lavoro: come partecipare

Sono 750 le assunzioni previste nella famiglia degli ispettori di vigilanza tecnica, salute e sicurezza. Via alle domande online.

Arrivato l’atteso bando del concorso INL 2024 da 750 posti: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro assume unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari.

Si tratta di uno dei concorsi più attesi dell’anno e avrà scadenza ad agosto 2024.

Concorso INL 2024, bando da 750 posti

Si tratta di un concorso, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 750 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza.

Requisiti

Tra i requisiti del concorso INL 2024 ci sono i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra i quali:

Cittadinanza italiana o equiparate per legge;

Età superiore ai 18 anni e inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

Non essere stati licenziati, dispensati, destituiti o interdetti dal lavoro nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Idoneità fisica all’impiego;

Posizione regolare con l’obbligo di leva secondo la legge italiana;

Assenza di condanne con sentenza passata in giudicato e misure cautelari che impediscano il rapporto lavorativo con la PA.

Tra i requisiti specifici, invece, ci sono:

Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica;

(DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica; Laurea magistrale (LM): Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Scienze chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria della sicurezza (LM26); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4);

laurea specialistica (LS): Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria meccanica (36/S), Scienze chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50/S), Ingegneria civile (28/S); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S)

laurea triennale (L): Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04);

(L): Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04); Competenze in discipline tecniche come ingegneria, chimica e fisica;

Competenze in lingua inglese e informatica.

Come partecipare

Per partecipare al concorso INL 2024 bisogna presentare domanda online tramite il portale inPa, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/. C’è tempo dalle ore 16 di lunedì 29 luglio 2024 alle ore 23.59 del 28 agosto 2024. Si ricorda che i candidati, per accedere, hanno bisogno di credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS e di una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata).

Concorso INL 2024, 750 posti: il bando

Cosa studiare per il concorso INL 2024

Il concorso prevede una prova scritta consistente in un test di 6 quesiti a risposta sintetica. Queste le materie:

Macchine e impianti;

Scienze delle costruzioni;

Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

Normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;

Normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

Elementi di chimica;

Elementi di diritto del lavoro;

Elementi di procedura penale;

Lingua inglese;

Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Immagine di repertorio