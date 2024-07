VIDEO | I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio in mansarda ad Aci Sant’Antonio

Le cause sono da accertare

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, ad Aci Sant’Antonio in via Antonio Maugeri civ. 8, per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di una mansarda al quarto piano di un edificio di civile abitazione.

Incendio ad Aci Sant’Antonio, cause da accertare

Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco di Acireale e Riposto, un’autoscala, un’autobotte di rincalzo ed un automezzo di supporto logistico (“carro aria”). Le cause sono da accertare e non si ha notizia di persone coinvolte.

