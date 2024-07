Incendio a Castellammare del Golfo, polizia salva una coppia di anziani

Gli agenti sono intervenuti in soccorso di due anziani, la cui casa era minacciata dal fuoco: salvataggio provvidenziale

Tanta paura per un incendio a Castellammare del Golfo, dove le fiamme sono giunte molto vicine ad alcune abitazioni nella zona di contrada Cuti. La polizia è intervenuta in soccorso di due anziani, la cui casa era minacciata dal fuoco: i due stavano tentando di difendersi utilizzando un tubo da giardino ma con scarsi risultati.

Vivi per miracolo due anziani

A rischio in particolare due anziani, marito e moglie, di 69 e 76 anni, che tentavano di arginare le fiamme che avevano già avvolto il magazzino in legno adiacente la loro abitazione. I coniugi tentavano di spegnere il rogo usando un tubo in gomma attaccato al rubinetto dell’acqua. L’intervento è stato portato a termine anche da parte dei vigili del fuoco e di un canadair, oltre che ad alcuni elicotteri. Il rogo è stato spento, nonostante il vento che ha reso difficili le operazioni, ed è iniziata la bonifica.