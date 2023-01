Bambino vestito come il boss Messina Denaro: il video choc che spopola su Tiktok

Nel video un bimbo vestito come il boss tenuto per mano da due adulti con indosso montone e gli occhiali a goccia. In sottofondo la voce del telegiornali che parlano della cattura di Messina Denaro

Tale e Quale. come il programma di Rai1, solo che in questo caso non si ride. C’è solo da rimanere in silenzio. La moda del “Matteo Messina Denaro style”, dopo i capi d’abbigliamento simili a quelli indossati dal boss al momento della cattura, arrivano ad ispirare i costumi per Carnevale.

Il famoso giaccone di pelle, berretto e occhiali Ray-Ban a goccia. Ma chi si travestirebbe dal boss siciliano senza rischiare di essere fermato per strada? Ovviamente un bambino. Innocente e inconsapevole, indossa i panni del mandante delle stragi, merito dei proprio genitori che hanno deciso di mostrare il figlio trasformato in baby boss su titktok, scatenando la polemica.

Il bimbo vestito da boss, il video choc su titktok

E’ un bimbo infatti che, vestito come il boss mafioso, un assassino cruento, viene condotto da due adulti per un corridoio con indosso montone e pantaloni marroni e beige. In sottofondo la voce del telegiornale che annuncia l’arresto.

Il video, pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli nel proprio profilo Instagram, è corredato da queste parole: “Salve deputato, ma è normale che anche i bimbi devono essere coinvolti in questa pagliacciata della celebrazione di un mafioso assassino?”.

I commenti al video

“Il degrado più assoluto”; “Senza parole…la società di oggi.. pazzesco…tutto pazzesco”. Insomma un vero degrado!” commentano in tanti dopo aver visto il video choc del bimbo vestito come il boss, ma c’è qualcun altro che è di un parare diverso. “Ma l’ironia la avete sotto ai piedi? Ma dai, rilassatevi e fatevi una risata. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”. Quest’ultima frase presa da un celebre aforisma di Charlie Chaplin, chissà che cosa avrebbe da dure il comico.