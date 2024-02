Spaccio di droga a Barcellona Pozzo di Gotto, i 19 condannati del processo “Dinastia”

I giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili

Per il maxi processo “Dinastia” di Barcellona Pozzo di Gotto, la cui sentenza in Corte di Cassazione si è registrata venerdì sera, emergono 12 posizioni da rivedere parzialmente con un nuovo processo e 19 condanne definitive. È questo l’esito contro le vecchie e nuove leve che gestivano il traffico di droga nella zona di Barcellona, Milazzo, Terme Vigliatore e anche alle Eolie.

Per i giudici romani – si tratta di annullamenti parziali con varie motivazioni -, c’è qualcosa da rivedere per le posizioni di Francesco Anania, Pietro Bonfiglio, Fabio Crea, Carmelo Driacchio, Vincenzo Gullotti, Pietro Caliri, Francesco Ianniello e Giovanni Fiore, Samuele Marino, Carmelo Mazzù, Antonino Signorello, Andrea Villini e Lucia Bilardo.

Ricorsi respinti e condanne definitive nel processo “Dinastia”

Per gli alti 19 imputati che avevano presentato ricorso in Cassazione le condanne diventano definitive, questo perché i giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili, e in pochi casi li hanno rigettati nel merito. Il 25 luglio del 2022, in appello, a Messina, il maxiprocesso si concluse con sconti di pena per 35 imputati e condanne per quasi 220 anni di carcere, oltre a 4 conferme, 2 assoluzioni e una prescrizione totali (rispetto ai 42 imputati globali coinvolti). Furono condanne che oscillavano da 15 anni fino a un anno.

I 19 condannati

I condannati in via definitiva sono Francesco Anania 9 anni e 4 mesi; Daniele Bertolami 10 anni; Pietro Bonfiglio, Fabio Crea, Carmelo Driacchio e Vincenzo Gullotti 5 anni ciascuno; Salvatore Bucolo 9 anni e 4 mesi (in “continuazione” con un’altra sentenza); Alessandro Calderone 3 anni; Dylan Seby Caliri 4 anni; Pietro Caliri 10 anni e 6 mesi; Carmelo Cannistrà 10 anni; Salvatore Felice Chillari 10 anni; Carmelo Chiofalo 2 anni e 6 mesi; Rosaria De Gaetano e Mauro Di Salvo 4 anni e 8 mesi; Carmelo Vito Foti 4 anni e 8 mesi; Vito Vincenzo Gallo 8 anni e 8 mesi; Mattia Giardina un anno e 4 mesi; Francesco Ianniello e Samuele Marino 2 anni; Salvatore Laudani 9 anni; Carmelo Mazzù 12 anni e 4 mesi; Marias Jesus Piccolo 4 anni e 6 mesi; Gjergj Preci 8 anni e 6 mesi; Giuseppe Puliafito 8 anni e un mese; Sebastiano Puliafito 15 anni e 4 mesi; Carmelo Quattrocchi 4 anni; Antonino Recupero 10 anni; Giuseppe Scalia 12 anni e 2 mesi; Carmelo Tindaro Scordino 3 anni e 4 mesi; Santo Tindaro Scordino 4 anni e 4 mesi; Antonino Signorello 6 anni e 8 mesi; Sergio Spada 4 anni e 4 mesi; Andrea Villini 8 anni e 4 mesi. Quattro furono le conferme delle condanne di primo grado, decise per Giovanni Crinò, Bernardo Mendolia, Lucia Bilardo e Lorenzo Mazzù.

Utilizzo dei social per spacciare droga

La “Dinastia” dei carabinieri del Ros focalizzò gli aggiornamenti delle organizzazioni tirreniche sotto il controllo di Cosa nostra, tra i “rampolli” dei vecchi capi tutti al 41 bis dopo le varie operazioni “Gotha”, e qualche vecchio volto che era fuori dal carcere. Azioni criminali ereditate in famiglia tra droga, social e slot, con la generazione dei ventenni che aveva il comando del narcotraffico di cocaina, hashish e marijuana nell’area tirrenica e alle Eolie, rifornendo altri gruppi criminali satelliti, attivi nello spaccio ai minori livelli. Con la droga che arrivava da Catania e dalla Calabria. Uno smercio gestito utilizzando i social network e un codice per evitare di finire intercettati.

Origine del nome “Dinastia”

La denominazione “Dinastia” attribuita all’inchiesta è stata originata della cospicua presenza tra le nuove leve della criminalità organizzata dei “rampolli” delle più note famiglie mafiose di Barcellona. L’operazione aveva fatto luce anche su numerose estorsioni attuate da anni da esponenti della famiglia mafiosa in danno di esercenti e imprese del territorio barcellonese.

Diversi gli avvocati impegnati nei vari gradi di questa maxi inchiesta : Tino Celi, Sebastiano Campanella, Alessandro Trovato, Salvatore Silvestro, Antonio Spiccia, Tommaso Calderone, Giuseppe Lo Presti, Filippo Barbera, Tommaso Autru Ryolo, Rita Pandolfino, Guido Contestabile, Diego Lanza, Gaetano Pino, Salvatore Leotta, Franco Bertolone, Armando Veneto e Pinuccio Calabrò.