Bretella tra Milazzo e Barcellona spazzata via, è scontro istituzionale

Il percorso alternativo al ponte Mela, tra Milazzo e Barcellona, ha subito gravi danni dopo l’ultima mareggiata sul lungomare di Ponente. Polemica sulle responsabilità tra i sindaci Basile e Calabrò

MESSINA – Le intense mareggiate degli ultimi giorni hanno compromesso buona parte della bretella situata sul lungomare di ponente tra i comuni di Milazzo e Barcellona.

Il percorso alternativo al ponte Mela, attualmente in fase di ricostruzione, è stato letteralmente spazzato via. La settimana scorsa il Genio Civile aveva deciso di chiudere il tracciato per carenza di vigilanza e anche in previsione dell’allerta meteo. La realizzazione della bretella ha avuto un costo di 150mila euro e l’ultima mareggiata ha provocato l’ennesimo scontro politico sul tema. Il sindaco di Messina Federico Basile in un comunicato ha dichiarato che il danneggiamento della bretella per via delle condizioni meteo era prevedibile: “Solo qualche giorno fa, chiamato in causa da altri, ho dovuto commentare, dimostrandomi purtroppo un facile profeta, su una vicenda che ha dell’incredibile, dichiarando come le prime mareggiate avrebbero danneggiato la struttura; ed infatti è successo che la bretella è stata danneggiata per le violente mareggiate – ha affermato Basile – . La bretella sul Mela era insicura e su questa vicenda sono intervenuto poco solo perché su questioni tecniche, e di sicurezza mi affido agli esperti che, dall’inizio, hanno sempre indicato come insicura una proposta progettuale voluta da altri e non di competenza della Città Metropolitana di Messina.

Una “trazzera” realizzata dentro un torrente

Con quelle risorse si sarebbe dovuto provvedere alla realizzazione di un ponte provvisorio come da progetto originario della Città Metropolitana di Messina o integrare l’appalto con turni serali e notturni per procedere ai lavori di adeguamento del ponte sul torrente Mela nel più breve tempo possibile. Non era certamente il presidio della polizia metropolitana lungo la strada provinciale che avrebbe messo in sicurezza una “trazzera” realizzata dentro un torrente; adesso toccherà rimuoverla con ulteriori spese. Quello che chiedo, invece, è che i lavori si concludano nel più breve tempo possibile per lenire i disagi della popolazione che è chiamata, purtroppo, ad assistere all’utilizzo di risorse pubbliche in maniera tutt’altro che produttiva”, ha concluso Basile.

Secondo il sindaco di Barcellona la bretella è ancora agibile

Opinioni completamente opposte quelle del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, che oltre a sostenere la piena responsabilità della Città Metropolitana ha anche aggiunto che nonostante i danni meteorologici la bretella è ancora agibile: “Ricordiamo per l’ennesima volta al sindaco metropolitano che la viabilità sulle strade provinciali è competenza della Città Metropolitana e quindi anche nel caso del bypass sul Mela. Basile si era detto disponibile a garantire il presidio per quanto di sua competenza. Informiamo che le mareggiate non hanno distrutto la bretella e, se avesse letto i verbali dell’ultima riunione tecnica alla quale era assente, avrebbe saputo che la proposta era di sottoporre a controllo costante il bypass, chiuderlo di notte e in caso di condizioni meteo avverse”. Sono invece partiti i primi lavori sul ponte Mela, con la demolizione di una parte dei piloni dell’impalcato per consentirne la ricostruzione come da tabella di marcia stabilita.