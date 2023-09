Paura a Barcellona Pozzo di Gotto, incendio nel piano terra di un edificio

Lanciato l'allarme da alcuni residenti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Milazzo

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare un incendio è divampato in una abitazione al mpiano terra di uno stabile in via Pascoli.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Milazzo. Con l’ausilio di una autopompa serbatoio è stato possibile domare il rogo che, fortunatamente, non causato danni a persone.