Milazzo, trovato in casa con 38 grammi di marijuana e oltre 9mila euro: arrestato 62enne

La droga è stata sequestrata insieme alla somma di denaro e ad un bilancino di precisione

Dpo giorni di indagini e appostamenti i Carabinieri di Milazzo, con il supporto dell’unità di Nicolosi (Catania) hanno tratto in arresto un 62enne. Ieri mattina i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare oltre 38 grammi di marijuana, contenuta in un involucro in cellophane, un bilancino di precisione e la somma di 9900 euro ritenuta come guadagno dell’illecita attività di spaccio.

La droga, inviata ai Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Messina per le analisi di laboratorio, insieme al bilancino di precisione e alla somma di denaro, è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato e una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta Giuseppe Verzera, è stato ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato.

