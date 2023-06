Bonus figli 2023, dall’assegno unico al nuovo “bonus 650 euro”: la guida completa

Dalle novità per il congedo parentale al "nuovo" bonus da 650 euro: guida alle agevolazioni per chi ha figli.

Dall’assegno unico ai soldi in più nella busta paga: ecco tutti i bonus spettanti a chi ha figli a carico aggiornati al 2023.

Bonus figli 2023, quali sono

Di seguito alcune delle agevolazioni per le famiglie con figli a carico approvate nella Legge di Bilancio 2023 approvata dal Governo Meloni.

Assegno Unico universale e assegno unico figli 2023

Dal 2023 è disponibile il Nuovo Assegno Unico Universale per le famiglie che hanno figli, a prescindere dall’Isee. Il sostegno economico è attribuito a tutte le famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento del 21esimo anno di età (se frequenta un corso professionale o universitario, svolge servizio civile, è registrato come disoccupato o svolge attività lavorativa con reddito annuo inferiore a 8mila euro) e senza limiti di età per figli disabili.

Si prevede una maggiorazione per quei nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori dipendenti e in caso di un genitore deceduto “al momento della presentazione della domanda per un periodo di cinque anni successivi”.

Bonus figli 2023, le agevolazioni per l’asilo nido

Per chi ha figli piccoli è disponibile, anche nel 2023, il bonus asilo nido. L’Inps prevede delle agevolazioni per aiutare le famiglie a pagare strutture pubbliche e private autorizzate in base all’Isee. Questo l’ammontare previsto per l’agevolazione:

Isee fino a 25.000 euro : 3.000 euro annui (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità);

: 3.000 euro annui (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità); Isee da 25.001 a 40.000 euro : 2.500 euro annui (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);

: 2.500 euro annui (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità); Isee oltre 40.001 euro: 1.500 euro annui (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

La domanda per ottenere questo bonus a favore dei figli piccoli deve essere presentata in via telematica. Via web, tramite il servizio on line dedicato con un Pin, identità Spid o Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Riduzioni Iva e bonus genitori separati

La Manovra finanziaria per il 2023 ha stabilità che l’Iva per pannolini e prodotti dell’infanzia indispensabili non potrà superare il 5%. Non si tratta di un vero e proprio bonus, ma è comunque una buona agevolazione per chi ha figli piccoli.

Esiste però un vero e proprio bonus a sostegno dei genitori separati. Si somma ad altri contributi previsti per famiglie con figli a carico disponibili nel 2023 per chi ha ISEE inferiore o uguale a 8.174 euro e provi di aver subìto una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa. L’agevolazione permette di ricevere fino a 800 euro. Vale anche per i genitori che non hanno ottenuto l’assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto solo in parte nel periodo dell’emergenza Covid.

Bonus figli 2023 da 650 e fringe benefit, le novità

Il nuovo Decreto Lavoro prevede l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a tremila euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Questo incremento della soglia è il nuovo bonus da 660 euro spettante al genitore e lavoratore per ogni figlio a carico (fino a un massimo di tre). Non si tratta di un contributo pagato dallo Stato (come l’assegno unico universale) ma di un semplice incremento della soglia entro cui i benefici aziendali non vengono tassati. Attualmente (giugno 2023) è allo studio delle autorità l’ipotesi di portare la soglia dei fringe benefit per tutti (con o senza figli) a 1.000 euro, aggiungendo il bonus da 660 euro come descritto sopra per i lavoratori che hanno figli.

Maternità e congedo parentale

Un discorso a parte – parlando di bonus figli 2023 – va fatto per le novità relative al congedo parentale e all’assegno di maternità.

Per quanto riguarda il congedo parentale, nella Legge di Bilancio 2023 si prevede la possibilità di ottenere un mese di congedo parentale all’80% dello stipendio, in più, anziché al 30%. Si tratterebbe di un mese aggiuntivo rispetto ai 5 per i quali il congedo all’80% è già previsto.

L’assegno di maternità di base, o “assegno di maternità dei Comuni”, è concesso per 5 mesi per madri che non beneficiano di altre indennità di maternità e ISEE pari o inferiore a 19.185,13 euro.

Bonus figli disabili 2023

Oltre all’assegno unico universale, per i genitori di figli disabili è disponibile anche un altro bonus. Il sussidio è riservato a quei nuclei familiari monoparentali, con padri e madri disoccupati o con un solo reddito, e presenta un assegno con un contributo variabile da un minimo di 150 euro a un massimo di 500 euro. Per fare richiesta, serve un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro.

Come fare domanda e verificare i pagamenti

Per verificare l’avvenuto pagamento e/o per presentare richiesta per ottenere i bonus figli 2023 erogati e disciplinati dall’Inps, è possibile fare riferimento al sito web dell’ente di previdenza e al portale MyInps. Grazie al sito web, è possibile anche accedere al fascicolo previdenziale del cittadino e individuare tutti i messaggi reali dell’Inps e gli eventuali aggiornamenti sulle proprie domande e agevolazioni.

