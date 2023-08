Bonus Cicogna 2023, al via le domande: cos’è, come funziona e come richiederlo

Al via le domande per richiedere il Bonus Cicogna 2023, l'Inps ha pubblicato il bando per le domande. Tutte le informazioni necessarie.

Possono essere inviate dal martedì 1° agosto 2023 le domande per richiedere il Bonus Cicogna 2023, il contributo economico riservato alle famiglie che hanno accolto al loro interno nuovi nati nel corso del 2022.

Il bando di concorso è stato pubblicato dall’Inps ed è riservato ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici e ai pensionati già dipendenti ex IPOST.

Bonus Cicogna 2023, come accedere

Così come specificato dall’Istituto di previdenza, per accedere al Bonus Cicogna 2023 è necessario presentare online le domande dalle ore 12 del 1° agosto 2023 fino alle ore 12 del 31 ottobre 2023.

Fondamentale, per fare richiesta del contributo, è la presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità. Inoltre, il soggetto richiedente deve essere in possesso di uno dei sistemi di autenticazione quali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Bonus Cicogna 2023, come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, facendo accesso al portale web dell’Inps. Dopo aver inserito nel motore di ricerca il termine “Bonus Cicogna”, l’utente dovrà cliccare su “Approfondisci” e “Utilizza il servizio”.

In alternativa, si potrà seguire il percorso “Sostegni Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus Cicogna” > “Contributo economico per la nascita o adozione della Gestione FONDO IPOST” > “Utilizza il servizio”.

Accedendo attraverso SPID, CIE o CNS e selezionando la voce “Inserisci nuova domanda”, l’utente potrà visualizzare il modulo da compilare relativo alla richiesta.

Bonus Cicogna 2023, cosa succede con più soggetti beneficiari

Nel caso in cui siano presenti più soggetti beneficiari all’interno dello stesso nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari differenti, il richiedente dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano diritto ad accedere al beneficio, sarà cura dell’Inps verificare che il soggetto sia presente soltanto in una sola delle domande presentate. Nel caso in cui lo stesso nominativo compia come beneficiario in tutte e due le domande, verrà presa in considerazione la richiesta con la data di presentazione più recente.