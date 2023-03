Bonus figli disabili 2023 in scadenza: cos’è, requisiti e come richiederlo

Si avvicina la scadenza per richiedere il Bonus figli disabili 2023. Ecco fino a quando può essere presentata la domanda.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato diversi bonus che erano già in vigore in precedenza, oltre ad altre misure di sostegno che sono state introdotte nelle scorse settimane. Tra i sostegni riservati ai cittadini vi è il Bonus figli disabili 2023 destinato a quei genitori con figli disabili a carico.

Il sussidio è riservato a quei nuclei familiari monoparentali, con padri e madri disoccupati o con un solo reddito, e presenta un assegno con un contributo variabile da un minimo di 150 euro a un massimo di 500 euro.

Ma come funziona il bonus? Scopriamo insieme quali sono i requisiti per accedervi e fino a quando può essere presentata la domanda.

Bonus figli disabili 2023, fino a quando presentare domanda

L’agevolazione è stata confermata anche per il 2023 dopo essere rimasta attiva anche per gli anni 2021 e 2022. Così come determinato dal messaggio numero 422 del 27-01-2023 pubblicato dall’Inps sulla propria piattaforma, domande possono essere presentate a partire dal 1° febbraio e fino al 31 marzo. Mancano dunque pochi giorni alla scadenza.

Il bonus consiste in un assegno che viene erogato mensilmente, calcolato sul numero di figli disabili a carico del genitore. Come specificato in precedenza, ad avere diritto all’assegno sono quei genitori disoccupati o con un solo reddito, con figli che presentano una disabilità al 60%.

Bonus figli disabili 2023, gli importi previsti

Per presentare la domanda è necessario essere residenti in Italia, all’interno della Comunità europea o, ancora, essere in possesso del permesso di soggiorno nel Paese. Inoltre, per fare richiesta bisogna possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Gli importi destinati sono tre:

150 euro per i nuclei familiari con un solo figlio disabile a carico;

per i nuclei familiari con a carico; 300 euro per i nuclei familiari con due figli disabili a carico;

per i nuclei familiari con a carico; 500 euro per i nuclei familiari con tre o più figli disabili a carico.

Se la domanda viene accettata, l’assegno verrà erogato mensilmente in base agli importi determinati dalla presenza di uno o più figli a carico.

Come richiedere il Bonus figli disabili 2023 entro il 31 marzo

Le modalità per richiedere l’assegno entro il 31 marzo 2023 sono diverse, tutte indicate dall’Inps. Ecco quali:

Tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it;

Contattando il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

Rivolgendosi ai patronati attraverso gli appositi servizi offerti.

Bonus figli disabili 2023, modalità di pagamento

L’INPS sottolinea che “nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo”. Inoltre, chi richiede l’assegno dovrà indicare le seguenti modalità alternative di pagamento: