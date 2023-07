Reddito di Infanzia e Bonus gioventù, le novità sui due aiuti proposti dal Governo Meloni

Due nuovi sostegni per giovani e famiglie con figli piccoli: ecco cosa prevede la proposta di legge.

Al vaglio del Governo Meloni ci sono due nuovi aiuti, due misure economiche destinate alle fasce più giovani della popolazione: si tratta del Reddito di Infanzia e del cosiddetto “Bonus gioventù” per gli under 25.

Ecco cosa prevede la proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia e come dovrebbe funzionare.

Reddito d’infanzia, cos’è e quando arriva

Il Reddito di Infanzia dovrebbe essere una misura di sostegno al reddito per famiglie con bambini fino ai 6 anni. Un assegno di circa 400 euro mensili, che potrebbe essere aumentato in caso di famiglie mono-genitoriali o con casi di disabilità. Il requisito è uno: reddito non superiore ai 90mila euro.

L’agevolazione si andrebbe ad aggiungere all’Assegno Unico Universale, destinato anche a chi ha figli.

Cos’è l’assegno di gioventù

Il bonus gioventù è una seconda misura prevista dalla proposta di legge di Fratelli d’Italia assieme al reddito di infanzia. Si tratta di un Assegno destinato agli studenti di età compresa tra i 7 e i 25 anni, del valore di 250 euro mensili. Per ottenerlo basta avere un figlio iscritto a scuola o all’università. Si tratta quindi di una misura per sostenere l’istruzione dei giovani.

Le proposte non sono ancora definitive e quindi non si sa ancora molto su quando potrebbero essere attivati, se approvati, questi due sostegni.

Immagine di repertorio