Governo Meloni per la famiglia, l’idea del bonus secondo figlio: ecco di cosa si tratta

In progetto - in vista della prossima Manovra - diverse misure a sostegno delle famiglie. Ecco le ipotesi in campo.

Il Governo Meloni intende mettere in campo un vero e proprio “piano per la famiglia” nella prossima Manovra di Bilancio. Tra le misure previste ci sarebbero anche un bonus per il secondo figlio e il reddito d’infanzia.

Misure già annunciate negli scorsi mesi e che prossimamente potrebbero trasformarsi in realtà. Ecco i provvedimenti previsti per far fronte al calo demografico e incentivare la natalità in Italia.

Bonus secondo figlio e reddito d’infanzia, cosa sono

L’idea del Governo Meloni sembra quello di mettere in campo un piano di sostegni per le famiglie numerose. Anche se il taglio del cuneo fiscale rimane il principale obiettivo della prossima Legge di Bilancio, anche le politiche della famiglia rimangono al centro dei progetti della leader di Fratelli d’Italia. Tra le ipotesi in campo c’è quello di concedere un bonus in denaro a chi decide di avere un secondo figlio e ulteriori agevolazioni economiche per chi ne ha tre o più.

Il bonus secondo figlio – fortemente voluto dal Ministero della Famiglia, retto da Eugenia Roccella – dovrebbe essere finanziato con le risorse avanzate dal fondo per l’assegno unico (circa un miliardo di euro). Al momento, però, non sono chiare le modalità di erogazione o la natura stessa del bonus: potrebbe consistere in una serie di sgravi, in compensi in denaro o nell’annullare la retta del nido per chi ha più di un figlio.

Il caso del reddito d’infanzia

Del reddito d’infanzia si era parlato assieme al bonus gioventù (un assegno mensile per persone di età compresa tra i 7 e i 25 anni, di circa 250 euro al mese) già qualche mese fa. Il reddito d’infanzia consisterebbe in un contributo di 400 euro al mese per ciascun figlio fino ai sei anni; dai 7 anni ai 25, poi, verrebbe sostituito dall’assegno di gioventù.

Si tratta senza dubbio di un progetto ambizioso e costoso, ma Fratelli d’Italia e il Governo Meloni sembrano decisi a dare una svolta agli incentivi e ai sostegni per le famiglie numerose. Nei prossimi mesi, con ogni probabilità, si avranno maggiori dettagli sulle misure previste nella prossima Manovra.

Immagine di repertorio