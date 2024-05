Scadenze fiscali giugno 2024, dall’Imu alla rottamazione quater: ecco cosa si deve pagare

Date importanti da segnare sul calendario per i contribuenti.

Ecco il calendario delle scadenze fiscali di giugno 2024: dall’Imu per i proprietari di immobili alle dichiarazioni su imposte e contributi.

17 giugno:

Sono numerose le scadenze fiscali da rispettare per il 17 giugno 2024 (lunedì), ecco l’elenco:

I condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo d’acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente, devono versarle con modello F24 online o tramite intermediario abilitato;

Versamento imposta sugli intrattenimenti;

Versamento dei contributi INPS per la gestione separata dei collaboratori (per le imprese con collaboratori iscritti) e dei contributi per il lavoro dipendente;

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco con regime fiscale agevolato devono annotare i corrispettivi conseguiti;

I soggetti IVA devono dichiarare: fatturazione differita del mese precedente, versare l’imposta dovuta per il mese di maggio e provvedere al versamento della seconda rata del saldo Iva 2023 (questa scadenza fiscale è per i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la prima rata a marzo 2024);

Scadenza per il versamento di ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati relativi a contratti di locazione breve. Devono rispettare questa scadenza fiscale i soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici;

I sostituti d’imposta devono versare eventuali ritenute e versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività e qualità;

Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti (scadenza fiscale per enti e organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato);

Scadenza della prima rata dell’IMU (Imposta Municipale Unica) per i proprietari di immobili diversi dalla prima casa;

Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie.

20 giugno:

Versamento contributi mensili FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri);

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV da parte delle imprese elettriche.

Scadenze fiscali fine giugno 2024

25 giugno:

Presentazione degli elenchi INTRA relativi al mese di maggio 2024: la scadenza fiscale è per i soggetti IVA con obbligo mensile.

30 giugno:

Trasmissione della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati il mese precedente;

C’è anche una scadenza fiscale importante per l’ assegno unico a giugno 2024: c’è tempo fino al 30 giugno per i soggetti con figli a carico che non hanno ancora presentato domanda per percepire il contributo e ottenere anche gli arretrati spettanti da marzo 2024.

Versamento rata imposta sostitutiva e redazione perizia per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni.

L’Imu, chi la deve pagare e quando

La scadenza per il pagamento dell’acconto IMU 2024 è fissata al 16 giugno 2024 (che è domenica e quindi la data ultima si sposta al 17). Si tratta di una tassa sul possesso dei beni immobiliari a livello comunale. Non si deve pagare per la prima casa. Di seguito due approfondimenti in merito.

Scadenza IMU 2024, chi la paga

IMU 2024, guida al calcolo

Rottamazione quater

Attenzione: tra le scadenze fiscali di giugno 2024 c’è anche quella della quarta rata da pagare per chi ha aderito alla rottamazione quater. La scadenza, in realtà, è fissata al 31 maggio ma – dato che per legge ci sono 5 giorni di tolleranza dall’Agenzia delle Entrate – l’ultimo giorno utile per versare la rata è il 5 giugno 2024.

