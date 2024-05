Coin lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Le posizioni possono variare, ma i requisiti comuni includono conoscenza del settore retail e delle dinamiche di vendita al dettaglio

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative e desiderano far parte di un’azienda rinomata nel settore della moda, Coin, famosa catena di grandi magazzini, potrebbe rappresentare una interessante opzione.

Coin, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale il marchio è alla ricerca delle seguenti figure:

Addetti alle Vendite

Visual Merchandiser

Personal Shopper

Gestione Punti Vendita

Acquisti e Merchandising

Marketing e Comunicazione

Gestione Risorse Umane

Digital Marketing e E-commerce

Logistica e Supply Chain

Tecnologia e Sviluppo IT

Coin, i requisiti per lavorare

Lavorare in Coin richiede passione per la moda, competenze di vendita, creatività, collaborazione e flessibilità. Essere aggiornati sulle tendenze di moda e avere un forte orientamento al cliente sono elementi importanti. Le posizioni possono variare, ma i requisiti comuni includono conoscenza del settore retail e delle dinamiche di vendita al dettaglio.

Per le vendite, è essenziale fornire un servizio di alta qualità, offrendo consigli di moda personalizzati e sviluppando relazioni positive con i clienti. Ruoli specializzati, come visual merchandiser o marketing, richiedono una presentazione visiva accattivante dei prodotti e la conoscenza delle tendenze di moda. La collaborazione è preziosa, poiché il coordinamento tra vari reparti contribuisce a un’esperienza di shopping soddisfacente.

Alcune posizioni potrebbero richiedere esperienza manageriale o competenze tecniche specifiche per settori come l’e-commerce o la logistica. Infine, la flessibilità e l’adattabilità sono apprezzate date le dinamiche del settore retail.

Coin, come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati alle opportunità di lavoro Coin possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Coin “Lavora con noi”, e candidarsi online, inviando il curriculum attraverso l’apposito form.

