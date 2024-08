Come essere assunti da Trenitalia? Posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di carriera per diplomati e laureati. Ecco il processo di selezione e i profili ricercati da Trenitalia.

Come essere assunti da Trenitalia? L’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato offre numerose opportunità di lavoro, anche per neolaureati e diplomati.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere per rimanere aggiornati sulle offerte di lavoro e il processo di selezione del gruppo FS.

Come essere assunti da Trenitalia? Processo di selezione

Il processo di selezione e di assunzione di Trenitalia corrisponde a quello applicato per tutte le aziende del gruppo Ferrovie dello Stato. Il recruiting prevede le seguenti fasi:

Candidatura : può essere spontanea (tramite apposito form online nel portale dedicato di Ferrovie dello Stato) o a uno specifico annuncio. Bisogna effettuare una registrazione e poi il login per candidarsi a una posizione.

: può essere spontanea (tramite apposito form online nel portale dedicato di Ferrovie dello Stato) o a uno specifico annuncio. Bisogna effettuare una registrazione e poi il login per candidarsi a una posizione. Screening dei CV : i recruiter valutano i CV ricevuti;

: i recruiter valutano i CV ricevuti; Email per l’avvio del processo di selezione ;

; Assunzione in caso di esito positivo.

L’iter di selezione in Trenitalia / Ferrovie dello Stato per ottenere un lavoro (spesso a tempo indeterminato) in genere prevede una prima fase di assessment online (si tratta di un test su piattaforma digitale per i profili idonei alla posizione aperta), un colloquio motivazionale e un colloquio tecnico (o una prova pratica/prova fisica o ancora un test di conoscenza della lingua straniera, in base al profilo ricercato) e, infine, la visita medica e il feedback dell’azienda.

Lavora con Trenitalia, posizioni aperte

Essere assunti in Trenitalia, come in tutte le aziende di Ferrovie dello Stato, è possibile sia per diplomati che per laureati. Ci sono profili per diplomati, ma anche per neolaureati e figure Junior, esperti e manager.

Di seguito alcune posizioni aperte e ricercate periodicamente da Trenitalia:

Diplomati

Macchinista;

Capotreno;

Customer advisor;

Operatore specializzato nella manutenzione di infrastruttura;

Autista;

Capo stazione;

Operaio specializzato nella manutenzione di rotaie/bus;

Operatore di condotta e manovra;

Progettista edile/Disegnatore;

Geometra/Capo tecnico commessa;

Contabile;

Tecnico polifunzionale treno;

Operatore di gestione merci;

Operatore infotrasporti;

Addetto gestione immobiliare;

Gestione property (in Ferrovie dello Stato, chi fa questo lavoro gestisce i contratti attivi e passivi e delle consistenze immobiliari);

Computista;

Addetto amministrativo;

Segreteria;

Specialista building uffici (per i servizi di custodia e della tutela patrimoniale);

EUC Specialist (con competenze in campo informatico e IT);

Specialista mobile asset management (si occupa della gestione operativa del ciclo di vita degli apparati e della gestione operativa tra il gestore dei contratti di telefonia mobile e le società clienti);

Gestione documentazione tecnica;

Specialista espropri e permessi;

Specialista qualifica e materiali;

Specialista riserve;

Assistente lavori;

Operatore tecnico manutenzione.

Laureati ed Esperti

I neolaureati in varie discipline possono essere assunti in Trenitalia e ricoprire posizioni lavorative nei seguenti ambiti:

Ingegneria;

Produzione e circolazione;

Sicurezza;

Valutazione della qualità;

Manutenzione;

Marketing e commerciale;

Acquisti e logistica;

Immobiliare e servizi;

Investimenti;

Aree di Staff.

I laureati con esperienza possono puntare al ruolo di Manager negli stessi ambiti. I titoli richiesti cambiano in base al ruolo (Vedi in basso).

Lavori con Trenitalia come Manager

Ferrovie dello Stato garantisce percorsi di alta formazione e accelerazione d’esperienza, formando figure professionali in grado di assumere nel tempo il ruolo di Manager.

Titoli di studio richiesti

Come già specificato, per essere assunti in Trenitalia serve almeno il diploma di scuola superiore. In genere i diplomi più richiesti per l’assunzione sono quelli a indirizzo tecnico-scientifico, ma ogni offerta è a sé e in base alle posizioni aperte potrebbero essere richiesti anche diplomi in ambito commerciale, di liceo scientifico o di altra natura.

Per quanto riguarda i titoli di studio superiori, Trenitalia offre opportunità di lavoro anche a neolaureati e laureati con esperienza in vari ambiti. Di seguito un elenco delle lauree specialistiche richieste e degli ambiti di inserimento:

Ingegneria civile e Architettura : Produzione e circolazione, manutenzione, ingegneria, investimenti, sicurezza, qualità, immobiliare e servizi;

: Produzione e circolazione, manutenzione, ingegneria, investimenti, sicurezza, qualità, immobiliare e servizi; Ingegnerie Industriali : manutenzione, ingegneria, produzione e circolazione, sicurezza, qualità, ICT,

: manutenzione, ingegneria, produzione e circolazione, sicurezza, qualità, ICT, Ingegnerie dell’Informazione : manutenzione, ingegneria, produzione e circolazione, ICT;

: manutenzione, ingegneria, produzione e circolazione, ICT; Architettura : Produzione e Circolazione;

: Produzione e Circolazione; Discipline economiche : Strategia e pianificazione, Amministrazione Finanza e Controllo, Internal Auditing, Acquisti e Logistica, Risorse Umane, Marketing e Commerciale, ICT, Produzione e Circolazione.

: Strategia e pianificazione, Amministrazione Finanza e Controllo, Internal Auditing, Acquisti e Logistica, Risorse Umane, Marketing e Commerciale, ICT, Produzione e Circolazione. Discipline giuridiche : Legale, Strategia e pianificazione, Risorse Umane, Acquisti e logistica, Audit;

: Legale, Strategia e pianificazione, Risorse Umane, Acquisti e logistica, Audit; Discipline umanistiche: Risorse Umane.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Quanto si guadagna con un lavoro in Trenitalia?

Essere assunti in Trenitalia è fonte di grande gioia, non soltanto per il contratto (spesso a tempo indeterminato) e le opportunità di carriera, ma anche per gli stipendi e i benefit. Ecco un articolo con le informazioni su quanto si guadagna con Trenitalia.

Come candidarsi

Per candidarsi a un lavoro in Ferrovie dello Stato / Trenitalia, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/carriere/lavorare-con-noi.html. Poi si ricerca l’annuncio di proprio interesse e si inoltra la candidatura entro i tempi previsti. Per una candidatura spontanea, gli aspiranti dipendenti di Ferrovie dello Stato possono creare un profilo sul sito di recruiting della società e compilare l’apposito form online.

Immagine di repertorio