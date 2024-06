Come lavorare con Moët & Chandon: requisiti e profili ricercati

Si spazia tra esperti di viticoltura a responsabili di marketing e comunicazione

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel mondo dello champagne, Moët & Chandon, famoso brand di fama mondiale, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero essere delle potenziali occasioni per gli interessati.

Moët & Chandon, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Enologi

Esperti di viticoltura

Responsabili di marketing e comunicazione

Esperti di vendite e distribuzione

Esperti di gestione della qualità

Esperti di esperienza del cliente

Moët & Chandon, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza

Conoscenza del settore

Competenze tecniche

Capacità relazionali e orientamento al cliente

Creatività e innovazione

Conoscenza linguistica

Come candidarsi

È possibile candidarsi visitando la sezione “Persone, Carriere e Contatti“ del sito web ufficiale.

