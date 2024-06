Come lavorare all’Inps con il diploma: concorsi e requisiti, cosa studiare

Guida per lavorare con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, completa di requisiti, possibilità di carriera e info sugli ultimi bandi di concorso.

Come lavorare all’Inps con il diploma, la guida: ecco opportunità con l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, concorsi compresi, e gli studi necessari per ottenere un buon punteggio.

Come lavorare all’Inps con il diploma

L’unico modo per essere assunti e lavorare all’Inps – tranne rarissimi casi per categorie protette o riservate – è superare un concorso pubblico. I ruoli sono principalmente in tre settori:

funzionario amministrativo;

funzionario informatico;

dirigente amministrativo.

I titoli di studio richiesti sono diversi quanti sono i profili e i compiti da svolgere all’interno dell’Istituto. In genere, per la maggior parte dei concorsi nel settore amministrativo basta un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). Per aspirare a una posizione da dirigente o a un profilo tecnico specializzato, in genere serve una laurea. In alcuni casi, avere più titoli accademici e con voti alti, permette di aumentare i punteggi in graduatoria ma serve anche superare l’eventuale prova preselettiva.

Che titolo di studio occorre per lavorare all’INPS?

Il titolo minimo richiesto per la maggior parte dei concorsi per lavorare all’Inps è il diploma. Tuttavia, per profili da dirigenti o per profili specializzati nel settore tecnico-informatico-amministrativo, l’Ente richiede una laurea e/o una serie di abilitazioni.

Cosa studiare per entrare all’INPS? Materie da studiare per i concorsi

Le prove dei concorsi Inps per diplomati dipendono dal bando di riferimento e dalla figura ricercata. Tuttavia, in linea generale, possiamo dire che per le prove preselettive il focus è su queste materie:

Ragionamento numerico e numerico-deduttivo;

Grammatica;

Comprensione verbale;

Analogie e abbinamenti;

Ragionamento verbale e critico-verbale;

Deduzioni, negazioni, sillogismi, insiemi;

Relazioni di ordine e grandezza;

Ragionamento critico-numerico;

cultura generale;

competenze di lingua italiana e inglese;

informatica.

Le prove scritte e orali per i concorsi per lavorare come assistenti amministrativi all’Inps prevedono anche la conoscenza delle seguenti materie:

Legislazione sociale;

Diritto del lavoro;

Contabilità;

Diritto amministrativo;

Struttura e funzionamento dell’INPS;

Inglese e informatica.

Requisiti

I requisiti dei concorsi per lavorare all’Inps con il diploma variano da bando a bando. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti che vanno rispettati in genere per tutti i concorsi pubblici. Tra questi:

cittadinanza italiana (o Ue o equiparata per legge) e godimento dei diritti civili e politici;

italiana (o Ue o equiparata per legge) e godimento dei diritti civili e politici; età minima 18 anni, massima età prevista per il collocamento a riposo;

minima 18 anni, massima età prevista per il collocamento a riposo; assenza di condanne passate in giudicato per reati che costituiscono un ostacolo ai rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione e assenza di misure cautelari a carico del candidato;

in giudicato per reati che costituiscono un ostacolo ai rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione e a carico del candidato; Non essere stati dispensati, licenziati o anche destituiti dall’incarico nella pubblica amministrazione per documenti falsi, motivazioni disciplinari o persistente scarso rendimento.

Piano di assunzioni e opportunità con i concorsi

Secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, l’Inps prevede di assumere – tramite concorso – 1.756 assistenti a tempo indeterminato nell’arco del triennio. In particolare, i posti sono suddivisi in:

Assistenti ai servizi : 1.144 posti (+25 destinate alla sede di Bolzano);

: 1.144 posti (+25 destinate alla sede di Bolzano); Assistenti tecnici : 30 posti;

: 30 posti; Assistenti informatici: 582 posti.

Concorsi per lavorare all’Inps, come rimanere su quando escono i bandi

I bandi di concorso per lavorare all’Inps – con il diploma o con la laurea – escono sulla pagina del sito web dell’INPS, nella sezione ”concorsi” e poi sulla piattaforma inPa; in più, naturalmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie concorsi – pubblica i bandi non appena aperti. Si dovrà fare domanda online attraverso la piattaforma, il cui indirizzo è contenuto nei bandi. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione Lavoro e Concorsi di QdS.it.

