Concorsi Inps 2024 per 10mila posti di lavoro, ecco come partecipare

Opportunità significative per laureati e diplomati

L’Inps si appresta ad effettuare delle nuove assunzioni con nuovi concorsi pubblici a partire nel 2024, grazie alla pubblicazione del Piano dei Fabbisogni del Personale 2024-26. Una strategia per rispondere alle esigenze dei cittadini nel prossimo biennio con la messa a disposizione di oltre 10mila posti di lavoro dedicati ad un ampio spettro di potenziali candidati, sia laureati che diplomati.

Le posizioni disponibili per i Concorsi Inps 2024

Tra i concorsi Inps 2024 più ricercati ci sono quelli dedicati ai funzionari con un’opportunità significative per i laureati interessati a lavorare nell’ambito della previdenza sociale.

Funzionari Servizi (276 posti): Questi funzionari svolgono compiti di direzione, coordinamento e controllo, rappresentando il gruppo più numeroso tra i profili ricercati.

Funzionari Tecnici (28 posti): Sono responsabili di attività tecniche, di progettazione e consulenza, giocando un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei processi interni e nel supporto alle strutture dell’INPS.

Funzionari Sanitari (28 posti): Questi professionisti si occupano di attività sanitarie, inclusa la valutazione e certificazione necessarie per alcuni tipi di prestazioni previdenziali.

Funzionari Informatici (88 posti): Con un focus sull’innovazione tecnologica, i funzionari informatici gestiscono le attività di sviluppo, manutenzione e assistenza dei sistemi informativi dell’Inps.

Concorsi Inps 2024, posizioni tra funzionari e assistenti

738 Assistenti: Queste posizioni, per le quali i profili specifici e le modalità di reclutamento verranno dettagliati successivamente, rappresentano un’importante opportunità per i diplomati in vari indirizzi.

631 Funzionari: Suddivisi tra Funzionari Servizi, Funzionari tecnici, Funzionari sanitari e Funzionari informatici, queste posizioni richiederanno la partecipazione a concorsi specifici per ciascun profilo.

711 Funzionari Servizi: Queste opportunità, oltre ai concorsi, potrebbero essere accessibili tramite mobilità interna ed esterna, mobilità neutrale o secondo la legge 68/99, che promuove l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

515 Assistenti Informatici: Rappresentano un focus significativo sul rafforzamento delle competenze digitali e informatiche all’interno dell’Inps, con assunzioni previste tramite concorso.

Le prove previste per i concorsi Inps 2024

L’iter concorsuale non è stato ancora definito, ma è molto probabile che si prosegua sulla stessa strada dell’ultimo concorso con:

Prova preselettiva;

Due prove scritte;

Prova orale.

Come partecipare ai Concorsi Inps 2024

Per istruzioni su come inoltrare la domanda è necessario attendere l’uscita dei bandi in Gazzetta Ufficiale e sul portale INPA. È possibile consultare anche il PIAO 2024-2026 dell’INPS pubblicato recentemente.

