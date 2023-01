Costituita in Confindustria Siracusa la sezione “ICT-Hi tech”

Costituita in Confindustria Siracusa la nuova Sezione “ICT e Hi-Tech” che raggruppa le aziende associate del comparto informatico

Ufficialmente costituita in Confindustria Siracusa la nuova Sezione “ICT e Hi-Tech” che raggruppa le aziende associate del comparto informatico, digitale e dell’innovazione tecnologica.

L’Assemblea delle aziende della Sezione, svoltasi ieri, ha eletto Presidente Franzo Carpinteri, (Telecom Italia). Vice Presidenti sono stati eletti Pietro Nudo (GIS international) e Gaetano Tranchina (Sertecav). Componenti del Consiglio di Presidenza: Salvatore Agrò (Sistemia), Francesco Giudice (Gruppomega), Luigi Grasso (Consorzio Iter) e Carmelo Pintaldi (Automation Service).

“La costituzione di questa nuova Sezione, che nasce dalla necessità generalizzata delle imprese di trasformarsi per competere, – ha detto il neo Presidente Carpinteri – ha lo scopo di consentire alle Aziende del settore di confrontarsi in maniera più efficace e di affrontare temi di comune interesse legati alla transizione digitale: sfida per tutte le aziende, soprattutto piccole e medie, per le quali tale evoluzione costituisce un elemento determinante per lo sviluppo delle proprie attività. Insieme ai colleghi della Sezione, contiamo di fare un buon lavoro di contaminazione utile a tutte le aziende associate a Confindustria Siracusa”.