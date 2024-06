eDreams lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Si cercano candidati con una forte formazione accademica e/o esperienza nel campo

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore dei viaggi, eDreams, nota agenzia con sedi a Milano e Barcelona, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni in diversi settori.

eDreams, i requisiti per lavorare

I requisiti per le posizioni di lavoro variano a seconda del ruolo. Tuttavia, in generale, eDreams cerca di assumere candidati con una forte formazione accademica e/o esperienza nel campo in cui si candidano. Tra le competenze più richieste c’è una buona conoscenza della lingua inglese. Il marchio offre ai dipendenti una serie di benefici, tra cui un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, la possibilità di lavorare con colleghi provenienti da tutto il mondo, l’accesso a formazione e sviluppo professionale, e un pacchetto retributivo competitivo.

eDreams, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale le posizioni ricercate più spesso sono le seguenti:

Software Engineer (Java, Javascript React, PHP, iOS, Android);

Lead Engineer and Engineer Manager;

Architect (Java, Javascript, iOS, Android);

Product Manager;

Product Designer;

Employer Branding Specialist;

Data Scientist;

Agile Coach;

Come candidarsi

Coloro che intendono candidarsi alle offerte di lavoro che sono già attive, possono visitare la pagina Careers eDreams presente sul sito web dell’agenzia.

