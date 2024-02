Escavatore si ribalta mentre lavora terreno di famiglia: 72enne muore nel Palermitano

Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica che ha causato la tragedia nelle campagne di Monreale

Immane tragedia, questa mattina, 7 febbraio 2024, a Pioppo, frazione di Monreale (PA). Durante i lavori con un escavatore, effettuati nel terreno di famiglia, causa ribaltamento del mezzo un uomo è rimasto schiacciato. Si tratta di un pensionato 72enne, liberato dal peso grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Elisoccorso

Purtroppo però, nonostante sia stato affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti in zona con l’elisoccorso, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale.