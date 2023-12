Monreale, cede manto stradale: paura per madre e figlio caduti nella voragine

Necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale.

Sono stati momenti di puro terrore quelli vissuti a Monreale, precisamente in via Fontana Lupo. Un’auto, con a bordo un giovane, Alessio Madonia, e la madre, è sprofondata causa improvviso cedimento del manto stradale. Inevitabile il panico scatenatosi nell’abitacolo, anche se per fortuna non vi sono state altre conseguenze se non il grande spavento dei due.

Per trarre la vettura fuori dalla buca è stato necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale. Sono intervenuti i carabinieri.