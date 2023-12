Monreale, albero in strada: traffico in tilt

A Monreale, traffico provvisoriamente bloccato al km 12,400 per consentire la rimozione di un albero sulla scarpata a monte della strada

Sulla strada statale 186 “Di Monreale” il traffico è provvisoriamente bloccato al km 12,400, a Monreale (PA), per consentire ai Vigili del Fuoco di procedere alla rimozione di un albero presente sulla scarpata a monte della sede stradale. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

