Scontro frontale tra furgone e auto sulla Statale 121, interviene l’elisoccorso

C'è un ferito in seguito al terribile incidente stradale registrato nel Palermitano.

Si registra l’ennesimo incidente stradale sulla Statale 121 “Catanese”, nel territorio di Villafrati (provincia di Palermo).

C’è un ferito, per il quale si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

La ricostruzione dell’incidente

Di seguito la nota dell’Anas con le prime informazioni sul sinistro: “La strada statale 121 Catanese è provvisoriamente chiusa al traffico per un incidente avvenuto al chilometro 232, in località Villafrati (PA). Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, un occupante della vettura è rimasto ferito ed è stato prelevato con l’elisoccorso“.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, deviata su itinerari alternativi segnalati in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.

Due tragedie nel weekend

Il fine settimana, sul fronte degli incidenti, è stato tragico in Sicilia. Due gli eventi mortale registrati: il primo a Gela (CL), dove il 42enne Gregorio Perrone è deceduto dopo essersi scontrato contro un albero mentre viaggiava a bordo della sua moto; il secondo a Termini Imerese (PA), dove il 39enne Massimiliano Arduo ha perso la vita in un incidente durante un tour amatoriale con amici motociclisti. Per entrambi, i soccorsi si sono rivelati inutili.

