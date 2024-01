Il raduno e l’incidente, dolore per la morte di Massimiliano Arduo: “Destino crudele”

Il 39enne morto nell'incidente di Termini Imerese lascia la moglie e tre figli.

Massimiliano Arduo è l’ennesima vittima della strada in Sicilia: è morto in seguito a un terribile incidente a Termini Imerese, in provincia di Palermo, nel weekend.

Lascia la moglie e tre figli.

La dinamica dell’incidente

Rimane ancora da chiarire la dinamica esatta del sinistro fatale che ha devastato la comunità di Termini Imerese. Secondo una prima ricostruzione, il 39enne Massimiliano Arduo avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto – nei pressi della centrale termoelettrica, nella zona industriale del Palermitano – e sarebbe finito sull’asfalto poco dopo una curva. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento della tragedia, Arduo stava partecipando assieme a un gruppo di centauri a un tour amatoriale di motociclisti. Quella che doveva essere una serena giornata con gli amici, però, si è trasformata in una tragedia terribile. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso le indagini della polizia municipale di Termini Imerese.

Il cordoglio per Massimiliano Arduo

Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio sui social per la vittima del tragico incidente. Tra quelli c’è dell’amico Antonino, che scrive: “Non ho parole, ho provato con tutte le mie forze a rianimarti ma il destino è stato crudele; sei stato e rimarrai un bravo ragazzo. Sono molto scosso, bruttissima giornata. Non ho parole, solo tanta tristezza, amico mio”.

Un altro amico, Giuseppe, condivide questo pensiero per Massimiliano Arduo: “Ancora non ci posso credere amico mio. Svegliarsi e vedere questa bruttissima notizia mi ha proprio sconvolto. Non so che dire, neanche trovo le parole… Riposa in pace amico mio e veglia sempre sopra la tua famiglia ma specialmente sui tuoi figli. Condoglianze a tutta la famiglia per questo dolore atroce”.

La tragedia di Gela

Massimiliano Arduo, purtroppo, non è l’unica vittima di un incidente mortale in Sicilia negli ultimi giorni. In seguito a un terribile schianto della sua auto contro un albero a Gela, è deceduto il 42enne Gregorio Perrone.

