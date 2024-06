Ferrara, bambino di otto anni muore investito da un trattore

Subito allertati i soccorsi, per il bimbo di otto anni non c'è stato nulla da fare

Tragedia nei pressi di un parcheggio privato di Porotto, vicino Ferrara. Come emerso, infatti, un bimbo di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. Il mezzo era guidato dal padre del piccolo. Quest’ultimo – a seguito delle ferite riportate – è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando il trattore nel parcheggio privato dell’abitazione propria. Tuttavia, per permettere di passare all’altro figlio (in motorino), non si sarebbe accorto della presenza del piccolo, travolgendo il bimbo. Subito allertati i soccorsi dall’uomo, per il bimbo di otto anni non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti già al lavoro per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto intorno alle 19.00 di ieri, mercoledì 5 giugno, nei pressi a Porotto, luogo del ferrarese.