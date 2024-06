Francia, auto contro gruppo di bimbi in bici: 7 feriti, 3 in gravi condizioni

I bambini erano impegnati in una gita in bicicletta.

Incidente che rischia di trasformarsi in tragedia a La Rochelle, in Francia. Come ricostruito dall’emittente Bfmtv – che cita la prefettura di Charente-Maritime, un’auto ha investito un gruppo di 12 bambini in bici, tutti tra i sette e gli undici anni. Come emerso, l’attuale bilancio sarebbe di 7 bimbi feriti, 3 dei quali in gravi condizioni.

Francia, auto investe 12 bambini: la dinamica

Secondo quanto raccontato da Bfmtv e dalla prefettura del luogo, ovvero Charente-Maritime, l’automobile sarebbe letteralmente piombata su questo gruppo di dodici ragazzini, tutti tra i 7 e gli 11 anni. I bambini, erano impegnati in una gita in bicicletta.

Le condizioni dei bimbi coinvolti nell’impatto

A seguito del terribile impatto con l’auto, un bambino è rimasto gravemente ferito e per lui è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale. Un altro, invece, è stato trasferito nell’ospedale a Poitiers in ambulanza. In corso tutte le indagini del caso per tentare di ricostruire quanto accaduto nelle scorse ore a La Rochelle, in Francia.