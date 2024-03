Il 22 marzo Elly Schlein a Messina: diverse le tematiche in ballo

La leader del Pd tratterà argomenti centrali per la città

Il leader del Partito Democratico Elly Schlein, sarà a Messina la prossima settimana. La segretaria nazionale del Partito Democratico è attesa in città il prossimo 22 marzo. Ancora non è dato a sapere il programma delle iniziative.

Elly Schlein a Messina, tra i temi l’alleanza con Cateno De Luca e il Ponte sullo Stretto

Sicuramente ci sarà una discussione interna per quanto riguarda i candidati delle Isole per le elezioni europee del prossimo 8-9 giugno con uno sguardo alle regionali ed un’alleanza con Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ma non si esclude che si possano toccare anche le tematiche legate al Ponte sullo Stretto dopo che la scorsa settimana i deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno organizzato una conferenza a Messina per discutere del progetto che attualmente è oggetto di indagine della Procura.

