Cateno De Luca alle Europee: “Progetto anti sistema”

“Diamo un segnale di discontinuità ben preciso. Io sarò candidato alle Europee e inizierò a fare lezioni di inglese. La road map è stata tracciata. Vi annuncio che ogni giovedì, sino al prossimo 28 marzo, monopolizzerò la sala stampa della Camera e sabato 6 aprile ci sarà la presentazione del nostro progetto anti sistema insieme a movimenti civici che non stanno in parlamento”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca durante il suo intervento nel corso dell’Assemblea nazionale del movimento, in corso a Taormina.