È morto il padre di Cateno De Luca, il cordoglio di Sud chiama Nord

Grave lutto in casa del leader di Sud chiama nord Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina ha perso l’anziano papà Nino. L’annuncio è arrivato questa mattina direttamente dalla pagina Facebook. Negli ultimi giorni il primo cittadino di Taormina aveva espresso le sue preoccupazioni per l’anziana mamma ricoverata in ospedale.

Morto il padre di Cateno De Luca, l’annuncio sulla pagina Facebook

Oggi è invece arrivata la dolorosa notizia: “Papà sei andato via … Non ha resistito all’assenza di mia madre ricoverata in ospedale e poco fa ci ha lasciato”. Intanto il sindaco di Messina Federico Basile e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio e la sentita vicinanza all’onorevole per la scomparsa del padre: “Un abbraccio affettuoso e sincero per una perdita impossibile da colmare – ha affermato Basile -. A Cateno De Luca e ai suoi congiunti rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo difficile e tristissimo momento personale”.

Morto il padre di Cateno De Luca, il cordoglio di Sud chiama Nord

“Tutta la famiglia di Sud chiama Nord si stringe attorno al dolore del nostro leader Cateno De Luca per la scomparsa del padre. Una giornata triste per tutti noi, tutta la deputazione nazionale e regionale, tutti i sindaci e ogni singolo tesserato e simpatizzante di Sud chiama Nord esprimono le più sincere condoglianze a tutta la famiglia”, afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

I funerali si terranno lunedì 26 alle 15 presso il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi.