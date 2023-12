Ancora sangue a Catania, il 16enne Michael Ruggieri muore in impatto auto-scooter

Ancora sangue a Catania, il giovane Michael Ruggieri è morto in un tremendo incidente stradale avvenuto recentemente in città.

Ennesima tragedia lungo le strade di Catania, dove un giovane di appena 16 anni, Michael Ruggieri, ha perso la vita in un incidente stradale che è avvenuto nei giorni scorsi.

L’impatto fatale si è verificato all’incrocio tra via Pietro Platania e via Delle Calcare, in uno scontro che ha coinvolto uno scooter e un’auto. A quanto pare, il 16enne si trovava a bordo del mezzo a due ruote che, per cause ancora da comprendere, sarebbe finito contro l’automobile. L’impatto si sarebbe rivelato immediatamente fatale.

“Basta ergastoli del dolore”

L’Associazione Vittime della Strada ha sollecitato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con l’intento di ottenere un immediato incontro per frenare la lunga scia di sangue che sta interessando in queste settimane il capoluogo etneo.

“Basta ergastoli del dolore, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da anni assenti. Una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani”, commenta l’associazione.

Poche settimane fa la morte di Chiara

Soltanto poche settimane fa, sempre a Catania, ha perso la vita la giovane Chiara Adorno, investita da un motorino e da una Fiat Punto mentre stava attraversando la circonvallazione etnea in un punto pedonale insieme al fidanzato, rimasto gravemente ferito. La vittima aveva solo 18 anni e da poco aveva iniziato a studiare all’Università, nella facoltà di Scienze biologiche a Catania.

