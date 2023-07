Pauroso incidente in piazza Galatea, muore 30enne di Belpasso: c’è un ferito gravissimo

Tremendo incidente stradale in piazza Galatea a Catania. Un giovane è morto sul colpo, mente un altro è in ospedale.

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. Un 30enne di Belpasso ha perso la vita in un violento sinistro avvenuto ieri sera in piazza Galatea a Catania.

Incidente piazza Galatea, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una moto di grossa cilindrata sulla quale era presente il giovane sarebbe andata a finire contro la rotonda spartitraffico. Gli occupanti della moto sono sbalzati a terra e per il 30enne non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto morto sul colpo.

Ferito gravemente, invece, il secondo occupante della moto, un ragazzo di 18 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania e attualmente ricoverato in Terapia Intensiva.

Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolti altri mezzi o persone. Secondo le prime ipotesi, a causare l’incidente potrebbe essere stata l’alta velocità.

Un secondo mortale sulla Palermo-Catania

Un secondo incidente stradale mortale è avvenuto oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano. A scontrarsi in questo caso sono stati due mezzi.

A seguito dell’impatto, il traffico lungo la A19 è rimasto bloccato per diversi minuti.