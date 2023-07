Grave incidente sulla A19 Palermo-Catania, un morto in schianto tra mezzi: traffico bloccato

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo l'autostrada A19. Traffico momentaneamente bloccato.

Traffico temporaneamente bloccato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un incidente stradale mortale.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 101, nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta. A comunicarlo è stata l’ANAS attraverso una nota diffusa nella tarda mattinata di oggi.

Incidente A19, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sarebbero state un’auto e un mezzo pesante. Necessario, sul punto l’intervento dell’elisoccorso. Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto, così come l’identità della vittima.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.