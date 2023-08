Dramma sulla Statale 121, violento scontro scooter-auto: ferito in codice rosso

Ancora un incidente in Sicilia, gravi le condizioni di un 54enne coinvolto in un violento impatto nel Palermitano.

Drammatico incidente sulla Statale 121 Catanese vicino Bolognetta (Palermo), nel tratto che collega il capoluogo regionale con Agrigento.

C’è, purtroppo, un ferito in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 121 a Palermo, un ferito grave

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter Piaggio si sarebbe scontrato con una Peugeot. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio sarebbe stato il 54enne a bordo del motociclo.

Il centauro sarebbe stato sbalzato dalla sella del suo mezzo e avrebbe riportato gravi ferite. In seguito all’intervento degli operatori del 118, l’uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’incidente per individuare eventuali responsabilità.

La tragedia sulla Statale 626

Si tratta di un momento molto drammatico sul fronte dei sinistri mortali in Sicilia: si tratta di una vera e propria strage senza fine, certificata anche dagli ultimi dati Istat sull’argomento. La settimana appena trascorsa si è chiusa con un incidente mortale che ha sconvolto l’intera isola, un impatto sulla Statale 626 che ha portato alla morte di tre persone (Giovanni Fossile, Arianna Ceccatelli ed Eleonora Modica).

