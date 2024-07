GUIDA | Agevolazioni dell’Inps alle famiglie, assegno unico e non solo: le novità del 2024

Un anno importante in termini di agevolazioni per i nuclei familiari: ecco alcune informazioni utili.

L’Inps ha introdotto nuove agevolazioni per le famiglie nel 2024, dall’assegno unico ad aumenti per i congedi parentali: ecco tutte le novità illustrate punto per punto.

Inps, le principali agevolazioni per le famiglie del 2024

Tra le principali novità dell’anno per le famiglie in termini di sostegni e misure dell’Inps ci sono:

Nuove maggiorazioni per l’ assegno unico e universale ;

; L’incremento del bonus nido , nonché l’avvio delle domande per il contributo destinato al pagamento delle rette di asili nido o per forme di assistenza domiciliare per famiglie con figli con disabilità.

, nonché l’avvio delle domande per il contributo destinato al pagamento delle rette di asili nido o per forme di assistenza domiciliare per famiglie con figli con disabilità. L’aumento dell’indennità di congedo parentale ;

; Introduzione della decontribuzione lavoratrici madri (il cosiddetto bonus mamme lavoratrici).

Maggiorazioni Inps per l’assegno unico

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni o con disabilità (senza limiti di età). Si prevedono maggiorazioni nei seguenti casi:

per ciascun figlio successivo al secondo;

per ciascun figlio di età inferiore a un anno;

per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro

per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;

per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;

per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;

per i nuclei familiari con quattro o più figli;

per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito nel corso del 2021 l’Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.

nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa della maggiorazione.

Le altre agevolazioni

Tra le agevolazioni dell’Inps per le famiglie del 2024, oltre alle maggiorazioni Inps, c’è anche il bonus asilo nido. Si tratta di un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare per bambini con disabilità e/o gravi patologie croniche certificate. Di seguito un articolo di approfondimento sull’argomento.

Nel 2024 l’Inps ha poi introdotto l’aumento di indennità del congedo parentale, che riguarda “esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata“.

Infine, tra le agevolazioni dell’Inps per i nuclei familiari attivi nel 2024, c’è anche la decontribuzione per le madri lavoratrici. Di seguito un articolo di approfondimento per saperne di più.

