Lavoro con Ferrari, come presentare la candidatura

Diversi i possibili ruoli da ricoprire

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un settore stimolante, la cara automobilistica Ferrari mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Ferrari, requisiti e Profili ricercati

Le posizioni aperte possono variare nel tempo, ma solitamente si tratta di posizioni in ambito tecnico (ingegneria meccanica, ingegneria elettrica, sviluppo prodotto, ricerca e sviluppo, ecc.), di marketing e vendite, di amministrazione e finanza e di servizi di supporto (ad esempio risorse umane, tecnologie dell’informazione, ecc.).

Ferrari, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare dipendono dal ruolo che si sta cercando di occupare. In generale, per le posizioni tecniche è richiesta una laurea in ingegneria o in una disciplina correlata, esperienza nel settore e una buona conoscenza dell’inglese. Per le posizioni in marketing e vendite, sono richieste ottime capacità di comunicazione e di relazione, una buona conoscenza del mercato di riferimento e un’ottima conoscenza dell’inglese. Per le posizioni di supporto, sono richieste competenze specifiche in base al ruolo.

Ferrari, come candidarsi

Per candidarsi, alle future assunzioni è possibile visitare la pagina Careers dedicata dalla stessa casa automobilistica.

