Leroy Merlin alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Tutti i requisiti e le indicazioni per trasformare l'offerta in una opportunità

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore del bricolage e dell’arredo della casa, Leroy Merlin mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Leroy Merlin, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti.

Addetti alle vendite

Esperti di prodotti

Logistica e gestione delle scorte

Amministrazione e finanza

Gestione del negozio

Ruoli tecnici

Marketing e Comunicazione

Leroy Merlin, come candidarsi

Educazione

Esperienza

Competenze

Lingua

Valori

Come candidarsi

Coloro che vogliono candidarsi possono visitare il portale web dedicato alla carriera “Lavora con noi”.

