Louis Vuitton alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Diversi i nuovi ruoli di cui necessita il marchio per continuare a coltivare l'eccellenza

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore della moda e del lusso, Louis Vuitton, marchio che vanta una lunga storia di design innovativo e artigianalità impeccabile, mette costantemente a disposizione delle nuove posizioni che per alcuni potrebbero rappresentare una svolta.

Louis Vuitton, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale le figure più ricercate sono le seguenti:

Designers

Artigiani e Artigiani di Pelletteria

Vendite e Servizio Clienti

Marketing e Comunicazioni

Gestione delle Operazioni e della Catena di Approvvigionamento

Digital e E-commerce

Risorse Umane

Louis Vuitton, i requisiti per lavorare

Istruzione e esperienza

Conoscenza del settore

Competenze specifiche

Capacità comunicative

Orientamento al cliente

Flessibilità e adattabilità

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni lavorative aperte è possibile utilizzare la sezione dedicata alle carriere sul loro sito web ufficiale.

