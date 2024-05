Cade in una piscina a Malta, bimbo catanese di sei anni rischia di perdere la vita

Un bambino catanese di 6 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto in una piscina privata.

Si tratterebbe di un tragico incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Malta. Un bimbo di sei anni, di Catania, rischia di perdere la vita dopo essere caduto all’interno di una piscina mentre si trovava nell’isola maltese per una vacanza.

I soccorsi, il ricovero e la speranza che il piccolo possa riprendersi

Il bambino sarebbe da 4 giorni in gravi condizioni, ricoverato in ospedale, a lottare tra la vita e la morte. Ha rischiato di annegare in una residenza a Swiegi, nel nord di Malta. I sanitari intervenuti hanno prestato i primi soccorsi, per poi trasferire il piccolo presso l’ospedale Mater Dei, a Gozo, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.