Messina Denaro, il punto sulle indagini: Ris a casa della madre di Bonafede

I carabinieri continuano le indagini su Matteo Messina Denaro alle ricerche dei "segreti" del boss e dei documenti utili alle indagini.

Sono in corso ulteriori accertamenti dei RIS a casa della madre di Andrea Bonafede, prestanome del boss Matteo Messina Denaro.

Pare che l’appartamento, situato all’angolo tra via Cusmano e via Marsala a Campobello di Marsala, fosse disabitato da tempo (la madre del vero Bonafede, infatti, si era trasferita altrove con la figlia già tempo prima del clamoroso arresto di Messina Denaro, alias Andrea Bonafede).

Ris a casa della madre di Bonafede e accertamenti nei 3 covi di Messina Denaro

Sono tre i covi di Matteo Messino Denaro, individuati a pochi chilometri di distanza. Il primo si trova in vicolo San Vito (ex via CB 31) e sarebbe l’appartamento utilizzato dal boss negli ultimi sei mesi: al suo interno, gli inquirenti avrebbero trovato il libro mastro di Messina Denaro (con sigle e numeri ancora da decifrare) e anche diversi oggetti (compreso un poster de “Il Padrino”).

Nella casa intestata ad Andrea Bonafede, all’ingresso di Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros hanno trovato anche profumi costosi, scarpe di marca, vestiti di lusso, un frigo pieno di vivande e tante ricevute e scontrini. C’erano anche cartelle cliniche, referti medici e un’agenda in cui appuntava date, pensieri e messaggi per la figlia Lorenza.

Il secondo covo, una stanza blindata in via Maggiore Toselli 34, sarebbe stato utilizzato dal boss poco prima di trasferirsi in vicolo San Vito. Il terzo covo, infine, quello di via San Giovanni 260, è un appartamento vuoto in vendita.

Foto Italpress