Covo di Messina Denaro, trovato il “libro mastro” del boss

Numeri, sigle e potenzialmente tante informazioni utili e segreti della mafia siciliana: gli inquirenti trovano il "libro mastro" di Matteo Messina Denaro.

Ecco le prime informazioni su quello che potrebbe essere una svolta nelle indagini dopo il clamoroso arresto dell’ultimo padrino della Vecchia Cupola, avvenuto lo scorso lunedì a Palermo.

Trovato libro mastro di Messina Denaro

Si tratta di un taccuino scritto a mano, presumibilmente scritto dal boss anche e soprattutto durante il periodo della latitanza.

Tra i documenti ritrovati nell’appartamento di via CB 31 a Campobello di Mazara (Trapani) gli investigatori, che da due giorni setacciano ogni angolo della casa, c’è questo taccuino da cui emergerebbe una rete di relazioni del capomafia in fuga per 30 anni. Non si sa ancora molto del contenuto, che dovrò essere decifrato, ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un “reperto” molto importante.

Per il pm che si è occupato della convalida dell’arresto dell’autista del boss, Giovanni Luppino, Matteo Messina Denaro è “verosimilmente custode di verità inerenti le pagine più cupe della storia repubblicana“. Si parla senza dubbio delle stragi del 1992-1993, dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo e di tanti altri crimini la cui verità è ancora un mistero e che potrebbe anche essere raccontata nei documenti appartenenti al boss.

