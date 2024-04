GUIDA | Modello 730 precompilato 2024 disponibile dal 30 aprile: ecco come scaricarlo

Consultazione dal 30 aprile, invio dal 20 maggio: ecco tutte le informazioni sulla precompilata 2024 messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Dal 30 aprile è disponibile online il Modello 730 precompilato 2024, uno strumento dell’Agenzia delle Entrate per agevolare la dichiarazione dei redditi.

Ecco quali sono i vantaggi della dichiarazione precompilata, le scadenze e le istruzioni da rispettare e come accedere allo strumento.

Modello 730 precompilato 2024, da quando è disponibile online

Il modello 730 precompilato per l’anno 2024 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal pomeriggio di martedì 30 aprile. I modelli già predisposti, con i dati in possesso dell’Agenzia, saranno consultabili online.

Modello 730 precompilato, chi deve farlo e la scadenza

Per inviare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 c’è tempo fino al 30 settembre 2024. Per chi presenta il modello Redditi, invece, la scadenza è fissata al 15 ottobre. Si ricorda che il modello 730 riguarda lavoratori dipendenti e pensionati e che il contribuente non è obbligato ad accettare e utilizzare la precompilata.

Da quest’anno, inoltre, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la propria dichiarazione precompilata con i dati delle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Sarà possibile inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire dal 15 giugno.

Come si può scaricare il 730 precompilato 2024

Per visualizzare e scaricare il proprio modello 730 precompilato per l’anno 2024 basta accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata, con Spid, CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Può accedere – tramite delega – anche un familiare o una persona di fiducia.

In alternativa, si può ottenere la dichiarazione precompilata inviando una PEC o presentando richiesta formale in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni fiscali confermate o modificate e validate dal 20 maggio 2024 rientreranno in automatico nel modello per la dichiarazione dei redditi.

Vantaggi e novità

Utilizzare il Modello precompilato 730 2024 non è obbligatorio. Lo è presentare la dichiarazione dei redditi, naturalmente, ma non utilizzare il modello precompilato dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia comporta una serie di vantaggi:

Possibilità di scegliere il 730 semplificato : la modalità semplificata della dichiarazione permette di visualizzare i dati con un’interfaccia semplice e chiara, termini semplici ed eventuali modifiche veloci.

: la modalità semplificata della dichiarazione permette di visualizzare i dati con un’interfaccia semplice e chiara, termini semplici ed eventuali modifiche veloci. Se il contribuente accetta il modello 730 precompilato senza modifiche , i documenti non saranno più sottoposti a controllo dopo l’invio.

, i documenti non saranno più sottoposti a controllo dopo l’invio. Se il contribuente modifica il modello – direttamente online o tramite il sostituto d’imposta – l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale solo sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

solo sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. La dichiarazione precompilata permette di risparmiare tempo.

Dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate ha allargato la platea dei contribuenti che possono utilizzare il 730. “Il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe)”, si legge nella nota rilasciata nelle scorse ore dall’Agenzia.

Altra novità del modello 730 è la possibilità per il contribuente di selezionare nella propria dichiarazione la voce “nessun sostituto“. Si potranno quindi ricevere eventuali rimborsi direttamente dall’Agenzia delle Entrate, anche presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: si potrà pagare tramite F24.

Quali sono i dati presenti nel modello 730 precompilato

La dichiarazione precompilata contiene tutta una serie di informazioni sul contribuente: le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i premi assicurativi, rimborsi e detrazioni Irpef spettanti (es. bonus vista, bonus trasporti), interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie o scolastiche (comprese quelle per gli asili nido), spese per gli interventi di ristrutturazione e altre informazioni. A tal proposito, in basso si allega il foglio informativo dell’Agenzia delle Entrate con la lista completa.

Fare modifiche e integrazioni

Si ricorda che dal 30 aprile il Modello 730 precompilato 2024 sarà disponibile in consultazione. Per accettare, modificare o integrare i dati e per inviare la dichiarazione bisognerà attendere il 20 maggio.