Omicidio Furci Siculo, domani i funerali di Giuseppe Catania. Confermato arresto di Nucifora

Si svolgeranno sabato 7 ottobre i funerali di Giuseppe Catania, 63 anni, poliziotto in pensione di Messina ucciso nella serata di lunedì 2 ottobre dal commerciante 57enne Gaetano Nucifora sul lungomare di Furci Siculo, nel Messinese.

L’ultimo saluto di parenti e amici all’ex agente della Squadra Mobile avverrà alle ore 15.30 nella chiesa della Madonna del Rosario.

Lutto cittadino a Furci Siculo

Il sindaco della località jonica, Matteo Francilia, ha annunciato il lutto cittadino in occasione delle esequie. L’ordinanza emanata dall’amministrazione di Furci Siculo prevede anche la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma durante il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o raccolte in fiocco nero nella giornata di sabato.

“L’ho ucciso io”

Intanto, nelle scorse ore, Gaetano Nucifora avrebbe ribadito le proprie responsabilità, autoaccusandosi di essere stato l’aggressore dell’uomo. Il 57enne durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari avrebbe fornito la stessa versione dei fatti presentata ai carabinieri la sera stessa dell’omicidio, quando decise di presentarsi spontaneamente dai militari.

L’uccisione di Catania

In base alla ricostruzione della vicenda, Nucifora avrebbe incontrato casualmente Catania per strada. L’uomo, accecato dalla rabbia per un presunto “sgarbo” compiuto dalla vittima nei suoi confronti – si parla di una presunta relazione segreta con la moglie di Nucifora -, avrebbe deciso di andare a casa per prendere un fucile, tornare sul lungomare e aprire il fuoco contro Catania, uccidendolo. Nelle scorse ore il Gip ha convalidato l’arresto del commerciante.