PagoPA, lavora con noi: posizioni aperte e opportunità di carriera

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nella gestione dei servizi digitali, PagoPA mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

PagoPA, i profili ricercati

Il gruppo è alla ricerca di persone altamente motivate, dotate di autonomia, passione, grinta e integrità e che condividano la missione di diffondere i servizi digitali nel Paese. Il confronto e il lavoro di squadra sono al centro della ricerca e del modo di lavorare del marchio. Si cercano persone attente ai dettagli, che pensano in modo rigoroso, che non hanno paura di innovare e che amano comunicare in modo semplice ed efficace.

PagoPA, tipi di contratto e sedi di lavoro

Vengono offerti lavori con contratti a tempo indeterminato determinato e apprendistato. La tipologia di inquadramento sarà determinata tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici posseduti dai candidati selezionati. Le sedi in cui si cerca nuovo personale sono Roma, Milano, Bologna, Napoli, Firenze, Padova, Cagliari. Ci sono delle opportunità lavorative anche per quanto riguarda lo smart working.

PagoPA, come candidarsi

Per candidarsi è possibile visitare la sezione “Lavora con Noi“. Lì è possibile consultare le posizioni aperte e scegliere quella più adatta alle proprie caratteristiche.

