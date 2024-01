Palermo, due gravi incidenti nella notte: tre i feriti

Ancora scontri tra le strade del capoluogo siciliano: le dinamiche e il bilancio dei feriti.

Due gravi incidenti si sono verificati durante la notte a Palermo, con un bilancio di tre feriti, tra cui uno in condizioni particolarmente critiche.

Le dinamiche del primo incidente

Nel primo incidente, che si è verificato tra via Enrico Albanese e via Pasquale Calvi, sono rimasti coinvolti tre mezzi: due auto si sono scontrate e, in seguito all’impatto, una è finita contro un altro veicolo parcheggiato.

I conducenti, un ragazzo di venticinque anni e una ragazza di ventiquattro, sono rimasti entrambi feriti. I sanitari del 118 hanno trasportato entrambi in ospedale, dove per il giovane i medici hanno espresso una prognosi di venticinque giorni.

Le dinamiche del secondo incidente a Palermo

Il secondo incidente, avvenuto in via San Raffaele Arcangelo, ha avuto conseguenze ben peggiori. Lo scontro frontale tra un’Opel Insignia e un Piaggio Liberty ha comportato ferite gravi per il conducente del mezzo a due ruote. Nell’impatto è stato balzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto, riportando ferite molto gravi. I sanitari del 118 l’hanno trasportato all’ospedale Civico in codice rosso ed è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Sui due incidenti a Palermo indaga l’Infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche.