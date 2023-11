Rubano uno scooter ma fanno un’incidente, giovani in fuga e automobilista ferito a Palermo

Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, mentre i due giovani si sono volatilizzati.

Rocambolesco incidente quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre, in via Enrico Albanese nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Il sinistro ha coinvolto uno scooter che era stato precedentemente rubato da due giovani e un’auto che stava percorrendo la via.

L’incidente e i soccorsi

Immediatamente dopo l’impatto, i due ragazzi si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce. Ferito il conducente del mezzo a quattro ruote, il quale è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto.

Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per essere sottoposto alle cure del caso. Fortunatamente, non si troverebbe in gravi condizioni.

Il traffico stradale lungo via Enrico Albanese ha conosciuto dei forti rallentamenti a causa del sinistro. Sull’accaduto sono in corso i rilievi degli agenti della sezione Infortunistica.