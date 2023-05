QdS: l’altra informazione che va a… tremila

Raggiunto (e già superato) uno storico traguardo per i Forum con i numeri uno. E mentre il QdS punta ancora a migliorarsi sia su carta che sul web, si è chiusa con successo Maggio in... forma

La primavera sta per cedere il passo alla stagione estiva e il QdS si sta preparando a affrontare il caldo torrido dell’estate con tante novità.

Partiamo dai risultati “portati a casa”. È stato raggiunto – e superato – l’importante traguardo dei 3.000 forum: il nostro vice direttore, Raffaella Tregua, ha avuto il piacere e l’onore di avere una lunga chiacchierata con Carmela Pace, presidente di Unicef Italia, il cui resoconto è stato pubblicato nell’edizione di martedì 16 maggio.

Un traguardo così importante va celebrato e infatti quel martedì i lettori hanno trovato all’interno del quotidiano un dossier che ha ripercorso le tappe più significative di questo format esclusivo targato QdS, in cui vengono affrontate questioni strutturali, partendo dal passato e proiettandoci nel futuro. Tra i tanti numeri uno che nel corso degli anni hanno risposto alle domande del QdS vi sono, solo per citarne alcuni: Romano Prodi, Antonio Tajani, la direttrice generale dell’Onu Tatiana Valovaya, Sandro Pertini, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Monti, gli attuali ministri Raffaele Fitto, Daniela Santanché, Gennaro Sangiuliano, Adolfo Urso e Nello Musumeci. Senza dimenticare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un altro importante e prestigioso risultato è stata la partecipazione del nostro direttore, Carlo Alberto Tregua, in diverse trasmissioni televisive nazionali. Da Coffee Break (la7) a Linea Notte (Rai Tre), da Focus24 (Rai News) a Start (Sky) ha discusso dei temi più disparati, portando in tv una nuova prospettiva: quella dell’Italia vista da Sud.

Da segnalare, inoltre, in un momento così particolare per Catania, dove domani e lunedì i cittadini saranno chiamati alle urne, i numerosi incontri moderati dai giornalisti del Quotidiano di Sicilia con i candidati sindaco. Un modo per dare il nostro contributo per la costruzione della città del futuro.

Anche sul fronte del sito QdS.it le principali novità riguardano la sezione dedicata alle amministrative in Sicilia, con tanti servizi dettagliati sui comuni al voto di ogni provincia dell’Isola, che ogni giorno i nostri lettori possono trovare in homepage. Non mancano naturalmente gli approfondimenti sui temi caldi: dal Ponte sullo Stretto, all’Alta velocità fino ad arrivare alle news riguardanti la Formazione. Senza dimenticare i fatti di cronaca seguiti direttamente sul posto dai nostri inviati e la copertura video anche su fatti nazionali e internazionali.

Grande successo, infine, hanno avuto le attività della Fondazione Maria Luisa Tregua. A Catania, maggio è ormai da anni il mese della prevenzione femminile: ieri in piazza Stesicoro, grazie a Maggio in…forma è stato possibile prenotare oltre 400 screening oncologici gratuiti. Dalle 9 alle 13 un banchetto congiunto con le volontarie Andos e Fondazione Tregua hanno raccolto le prenotazioni per le mammografie, concludendo l’ottava edizione della campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata con il patrocinio del Comune di Catania.

Tra le novità di quest’anno l’importante collaborazione avviata con Amts Catania Spa, che ha messo a disposizione di “Maggio in…forma” un autobus per raggiungere le zone periferiche della città. Grazie all’“Autobus della Prevenzione” è stato possibile organizzare una campagna itinerante e raggiungere quartieri più marginali rispetto alla consueta tappa di piazza Stesicoro, nel centro storico di Catania.

L’Autobus della Prevenzione di Amts per “Maggio in…forma” ha fatto sosta il 18 maggio all’Istituto omnicomprensivo Pestalozzi al Villaggio Sant’Agata e alla Locanda del Samaritano. In entrambe le strutture, le donne hanno potuto prenotare la loro mammografia ed effettuare una visita senologica sul posto, grazie al servizio svolto dai medici volontari dell’Andos.