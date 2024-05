Finale Amici 2024 al femminile: ecco chi ha vinto tra Sarah e Marisol

Si conclude Amici 23: ecco come è andata la finale e il nome della vincitrice del talent di Maria De Filippi.

Chi ha vinto Amici 2024? La finale del programma, andata in onda sabato 18 maggio, si è conclusa con la vittoria di Sarah Toscano. Il vincitore di Amici 23 ottiene 150mila euro, il secondo classificato (che per questa edizione è Marisol Castellanos) 50mila euro come premio di categoria.

Una sfida finale totalmente al femminile quest’anno, con due talentuose vincitrici donne: le giovanissime Sarah Toscano (canto) e la più piccola dei finalisti Marisol Castellanos (ballo). E dietro la fase iniziale della loro carriera ci sono altre due donne: le insegnanti Lorella Cuccarini (canto) e Alessandra Celentano (ballo).

Chi ha vinto Amici 2024, il nome della vincitrice

A ottenere la vittoria di Amici 2024 è stata la cantante Sarah Toscano.

Chi sono Sarah Toscano e Marisol Castellanos

Sarah Toscano e Marisol Castellanos hanno iniziato l’esperienza ad Amici 2024 all’età di appena 17 anni. La prima è di Vigevano, la seconda di Biella (il padre è di origine cubana). Marisol balla dalla tenera età di 8 anni e tra le sue specialità, che anche prima di “Amici” aveva mostrato come concorrente di “Italia’s got talent”, c’è la pole dance. Nel corso della finale di Amici 2024 ha ottenuto una borsa di studio dalla Alvin Ailey school di New York.

Sarah si definisce “testarda, disordinata, indipendente e competitiva” e ha iniziato a studiare ufficialmente durante il programma. Vede il canto come una “liberazione” e il suo è stato da più parti definito come il percorso più completo e ampio ad Amici 2024. Spazia tra tanti generi diversi, dal pop di respiro internazionale ai brani con una leggera nota più “vintage” (come i primi inediti “Touché” e “Viola e violini”). L’ultimo suo inedito è “Sexy Magica”.

Gli altri finalisti, la classifica finale

La finale di Amici 2024, la numero 23 del fortunato talent condotto da Maria De Filippi, è stata più “affollata” del solito: sono stati 6, infatti, i concorrenti dell’ultima fase del programma, non quattro o cinque come in altre edizioni. Quattro i cantanti: Mida, Sarah, Petit e Holden, i primi due allievi di Lorella Cuccarini e gli altri due di Rudy Zerbi. Due i ballerini: Marisol e Dustin, entrambi allievi della professoressa Alessandra Celentano.

Nel circuito canto ha vinto Sarah Toscano. Seguono: Petit (nome d’arte di Salvatore Moccia), Holden (Joseph Carta) e Mida (nome completo Christian Mida). Tutti gli artisti hanno prodotto degli inediti e i loro CD durante il percorso. A vincere il circuito ballo è stata Marisol Castellanos. Secondo l’australiano Dustin Taylor, che ha ottenuto diverse offerte di lavoro grazie alla partecipazione al talent e alle sue meravigliose doti.

Altri premi

Sarah Toscano ha vinto Amici 2024. Il premio della critica – 50mila euro in gettoni d’oro, offerto da Tim e assegnato dai rappresentanti della stampa – è andato a Marisol, già vincitrice della categoria ballo di Amici 23 (anno 2024). Elena D’Amario ha consegnato il premio speciale per la Comunicazione (offerto da Tim) dal valore di 40mila euro a Petit. Il premio delle Radio per Amici 23 è andato a Holden. Oreo ha offerto il premio “Spirito Libero”, del valore di 30mila euro, andato a Dustin. Consegnato anche il premio Keep Dreaming offerto da Marlù (27mila euro) per permettere ai giovani talenti di continuare a studiare.

Ospiti e giuria della finale di Amici 2024

Nella fase del serale di Amici 2024 i giudici che hanno seguito le performance di cantanti e ballerini e hanno, con i loro giudizi, scelto i talenti da portare alla finalissima sono stati: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Attenzione, però: a determinare il risultato della puntata finale del serale – l’unica, tra l’altro, in diretta – è stato il televoto, quindi il pubblico di casa.

Ospiti d’eccezione della serata il vincitore dello scorso anno, Mattia Zenzola, e la vincitrice della categoria canto (nonché dell’ultimo Festival di Sanremo) Angelina Mango, che poco prima della rivelazione del nome della vincitrice di Amici 2024 ha presentato il suo nuovo singolo “Melodrama” (in uscita il 24 maggio).

